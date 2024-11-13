Импорт в Челябинскую область шин для легковушек вырос в 2,5 раза

Челябинская таможня фиксирует резкий рост импорта автомобильных шин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, за 9 месяцев 2025 года весовой объем импорта шин для легковых автомобилей на Южный Урал вырос в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость ввезенного товара увеличилась втрое.

Лидером среди поставщиков зарубежных автошин как в 2024-м, так в и 2023 годах остается Китай. Белоруссия занимает второе место.

«Новые шины для легковых автомобилей с посадочным диаметров не более 16 дюймов ввозятся южноуральскими предпринимателями исключительно из Китая», – отмечает первый заместитель начальника таможни Андрей Гурский.

В статистику этого года по ввозу данного товара гораздо большего диаметра, кроме КНР и Белоруссии, вошли Казахстан и Швеция. Наибольший спрос поставок зафиксирован в июле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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