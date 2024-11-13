В Металлургическом районе Челябинска закрыли движение на одном из перекрестков

В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.
«До 20 часов 14 ноября закрыто движение транспорта на пересечении улиц Краснооктябрьская и Липецкая», – уточнили представители городской администрации.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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