В Металлургическом районе Челябинска закрыли движение на одном из перекрестков

В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

«До 20 часов 14 ноября закрыто движение транспорта на пересечении улиц Краснооктябрьская и Липецкая», – уточнили представители городской администрации.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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