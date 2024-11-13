Министр социальных отношений Челябинской области уходит в отставку

Ирина Буторина покидает пост министра социальных отношений Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ирина Буторина подала заявление об уходе с поста министра социальных отношений Челябинской области по собственному желанию. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

По данным источников, 14 ноября станет последним рабочим днем чиновницы в этой должности. Заменить ее может Наталья Лугачева, которая до сих пор руководит министерством экономического развития региона в статусе и.о. министра.

В пресс-службе ведомства информацию об отставке Буториной не подтвердили и не опровергли, заявив: «Мы эту тему не комментируем».

Ирина Буторина возглавила областное министерство социальных отношений в 2019 году. До этого она работала уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области, а еще ранее руководила одним из управлений минсоцотношений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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