В Челябинской области ждут «десант» Генеральной прокуратуры РФ во главе с руководителем ведомства Игорем Красновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом появилась еще на прошлой неделе. Официального подтверждения пока нет, но сегодня появились данные по дате визита: предполагается, что Краснов приедет в регион и проведет личный прием 28 ноября. Несколько десятков его подчиненных появятся раньше – точные даты и план их работы не афишируются.

Инсайдеры утверждают, что цель визита – масштабная ревизия региональных и муниципальных властей за период с 2019 года. Сообщается, что прокуроры побывают в большинстве муниципалитетов Челябинской области, встретившись не только с представителями ОМС, но и с жителями.

Челябинск, Павел Зварзин

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