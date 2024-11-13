Уставших дальнобойщиков будут отслеживать на южноуральских трассах с помощью видеокамер

Спящие водители мешают ликвидации автомобильных пробок на федеральных трассах в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, снегопады оказались не единственной причиной тяжелой ситуации на южноуральских трассах. Об этом заявляет руководство региональной Госавтоинспекции.

Еще одной проблемой стала усталость водителей большегрузов. Многие из них пользуются возникшей пробкой, чтобы лечь спать. Так, во время недавнего разгула стихии инспекторы ГАИ прошли около 10 километров по автодороге М5 «Урал», чтобы разбудить таких водителей и объяснить им, что их автомобили мешают движению.

Более того, иногда водители и вовсе покидают свои транспортные средства. «Мы в этих ситуациях только в крайних случаях прибегаем к санкционным мерам, наказывая водителей. Для нас основная задача – в кратчайшие сроки восстановить бесперебойное движение», – рассказал начальник УГИБДД по Челябинской области Иван Путков.

Однако все-таки предупредил, что уже в ближайшее время на федеральных трассах появится еще 60 комплексов видеофиксации – в том числе, для контроля над уставшими дальнобойщиками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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