Несколько десятков мигрантов попали под рейд силовиков в аэропорту Челябинска

В аэропорту Челябинска силовики провели массовую проверку иностранцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, прибывших в столицу Южного Урала встретили не только земляки и родственники, но и сотрудники управления по вопросам миграции совместно с Южно-Уральским линейным УМВД России на транспорте, Пограничным управлением Федеральной службы безопасности, УФСБ области, 308 военного следственного отдела СКР и военного комиссариата.

В ходе рейда проверили более 80 человек, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту, с применением мобильного биометрического терминала для установления личности, 10 человек были поставлены на воинский учет.

«Все граждане проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в Российской Федерации, причастность к совершению преступлений и нахождения в розыске», – рассказали представители силового ведомства.

В текущем году уже на четверть увеличилось количество возбужденных уголовных дел в сфере миграции, отмечают в ГУ МВД по Челябинской области. Пресечено почти 12 тысяч административных правонарушений. Судами принято более 1,8 тысячи решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны.

Проверочные мероприятия будут продолжены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube