Генпрокуратура потребовала с экс-губернатора Челябинской области и его партнеров 18 миллиардов рублей

Михаилу Юревичу, его семье и партнерам выставили счет в 18 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Генеральная прокуратура обратилась в Центральный суд районный суд Челябинска с иском к бывшему губернатору области Михаилу Юревичу, его родителям и сыну Александру, а также экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову и целому ряд физических лиц. Об этом сообщил адвокат предпринимателей Игорь Трунов.

Ведомство требует взыскать с них 18,1 миллиарда рублей (дивиденды, распределенная прибыль и займы, полученные с 2002 по 2024 годы), а также долю в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт», зарегистрированную за одним из ответчиков.

Напомним, в марте этого года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Соответствующий иск был предъявлен к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

Главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, утверждала Гепрокуратура. При этом свое высокое положение во власти они использовали для достижения собственных бизнес-интересов, подчеркивали в ведомстве.

Иск, поданный 28 марта, приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора и его партнеров наложили арест. Судебный процесс стартовал 9 апреля и по ходатайству Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме.

В ходе него защита ответчиков просила передать рассмотрение дела арбитражному суду, так как, исходя из судебной практики, именно арбитраж обычно занимается подобными спорами, заявляла отвод судье. Однако в удовлетворении ходатайств суд отказал.

Наконец, адвокат экс-губернатора от имени его матери Натальи Юревич предложил выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства).

Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что решение подлежит немедленному исполнению.

В мае активы АО «Макфа» и связанных с ним компаний перевели на лицевые счета Росимущества, которое впоследствии передало их в управление «РСХБ-Финанс».

Попытка бывших собственников оспорить решение суда в апелляционной инстанции окончилась неудачей. Теперь они обратились с той же целью в кассационный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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