Не берут: Челябинск стал лидером по числу предложений вторичного жилья с дисконтом

Челябинск стал в России лидером по числу предложений жилья с дисконтом на вторичном рынке.

По данным сервиса «Яндекс. Недвижимость», первоначально заявленную цену этой осенью снижал каждый второй челябинский продавец. Год назад этот показатель составлял 33%. Средняя величина дисконта – 4,8%. Больше скидка только в Перми – 4,9%.

Из-за низкого спроса срок продажи квартир на вторичном рынке в Челябинске увеличился в полтора раза – с 47 дней осенью 2023 года до 69 дней.

Челябинск, Павел Зварзин

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