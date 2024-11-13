В первом южноуральском дерби сезона «Трактор» громит «Магнитку»

Челябинский «Трактор» в Магнитогорске выигрывает у «Металлурга» – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды активно начали встречу и уже за первые две минуты сумели создать по одному острому эпизоду у ворот друг друга. Но первым удача улыбнулась челябинцам.

На 5-й минуте Стивен Кэмпфер справа от синей линии делает наброс на ворота, Михаил Котляревский подправляет траекторию шайбы, но вратарь «Магнитки» справляет с этой атакой. Однако шайба отлетает Владимиру Жаркову, он с неудобной руки отправляет ее с фланга в центр, а Александр Шаров уже оттуда переправляет ее в ворота, и тоже с неудобной руки – 1:0, гости открывают счет.

На 11-й минуте челябинцы остаются втроем против пятерых магнитогорцев, но не удается «Металлургу» воспользоваться таким преимуществом. А вот «Трактор» своего не упускает.

К концу первого периода гости выглядят явно активнее «Магнитки», и когда – уже во втором игровом отрезке – на 34-й минуте челябинцы получают численный перевес в два игрока, комбинацию вновь начинает Кэмпфер. Защитник «черно-белых» бросает по воротам из левого круга для вбрасывания. Шайба проходит мимо ворот, вдоль бортика вылетает на правый фланг, где ее ловит Виталий Кравцов и, сместившись в центр, кистевым броском расстреливает ворота «Металлурга» – 2:0.

Но и после этого гости сохраняют численное преимущество – теперь впятером против четверых. На 36-й минуте Сергей Телегин справа от синей линии простреливает низом, шайба меняет направление, задев конек Семена Дер-Аргучинцева, и отлетает с пятака шайба под ворота – прямо на клюшку Андрея Светлакова – 3:0, и на второй период команды уходят уже при комфортном для челябинцев счете.

А на 44-й минуте Андрей Светлаков с подачи Виталия Кравцова оформляет дубль – 4:0, и дело уже попахивает разгромом.

Пытаются магнитогорцы забросить хотя бы гол престижа, но Зак Фукале сегодня в ударе. Помогают ему держать оборону и защитники.

Итог – 4:0, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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