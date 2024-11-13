На Южном Урале повторно объявили конкурс на разработку регионального стандарта транспортного обслуживания

В Челябинской области повторно объявили конкурс на разработку регионального стандарта транспортного обслуживания населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый раз тендер проводили в сентябре. Первоначальная цена контракта тогда составляла 59,4 млн рублей. Закупку отменило региональное УФАС России по Челябинской области: один из претендентов на контракт заявил, что выдвинутые требования направлены на победу определенного участника. В частности, в штате у подрядчика должно было быть не менее 24 сотрудников, обладающих учеными степенями кандидатов и докторов наук. Этому условию соответствовал только один участник – ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта».

В УФАС пришли к выводу, что заказчик ограничил конкуренцию, создав преимущество для одного участника. Результаты конкурса были отменены, контракт не заключен.

Сейчас начальная цена контракта увеличилась до 61,5 млн рублей. Подрядчику предстоит собрать данные о пассажиропотоках, оценить качество работы транспорта, выявить основные проблемы, спрогнозировать объем перевозок пассажиров и спроса, предложить варианты обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества их обслуживания. Кроме того, подрядчик обязан разработать схемы движения без дублирующих маршрутов, спрогнозировав наиболее востребованные виды общественного транспорта и подготовив почву для более высокой социально-экономической эффективности трамвая, троллейбуса, электробуса и метро по сравнению с автобусом.

Еще одно направление в рамках контракта: разработка плана развития интеллектуальной системы, способной определять загруженность улиц и выбирать оптимальный режим работы светофоров для сокращения автомобильных пробок и ускорения движение потока с предоставлением приоритета общественному транспорту.

Заявки на конкурс принимаются до 27 ноября. Контракт должен быть исполнен до 15 ноября 2025 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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