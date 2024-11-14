14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14.11.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел информационных ресурсов)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная запуску «горячих линий» в ГУ МВД России по Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)
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11:00 Челябинск – Литературная встреча «Свет материнской любви» ко Дню матери (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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11:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» для учащихся (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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14:00 Челябинск – Лекция «Семейный летописец: школа начинающего родоведа» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал краеведения)
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14:00 Челябинск – Лекция «Как научиться писать маслом?» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 2-й этаж, зал литературы по искусству)
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14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит отличившихся граждан памятным нагрудным знаком «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» за особый вклад в организацию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, жителям новых регионов России и приграничных территорий, а также семьям участникам специальной военной операции (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал торжеств)
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14:00 Челябинск – Церемония специального почтового гашения почтовой карточки, посвященной 100-летию экономиста и педагога Александра Голикова (ЧелГУ, главный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129)
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14:00 Челябинск – Открытый «Урок цифры» на тему «Магазин приложений» для учеников 9-11 классов (ОЦ №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Мастер-класс по живописи маслом «Морской пейзаж, пара с собакой» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, выставочный зал)
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14:30 Челябинск – Творческая встреча с поэтом Натальей Рахматуллаевой (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:00 Челябинск – Библиотечный урок «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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17:00 Челябинск – Встреча «Секреты успешных продаж» в Школе молодых предпринимателей «Я в деле» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
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18:00 Челябинск – Встреча в «Уютном историческом клубе» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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