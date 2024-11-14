14 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит отличившихся граждан памятным нагрудным знаком «НАРОДНЫЙ ФРОНТ. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» за особый вклад в организацию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, жителям новых регионов России и приграничных территорий, а также семьям участникам специальной военной операции (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 6-й этаж, зал торжеств)