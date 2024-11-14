Льгота есть, а карты нет: челябинцы заявили о сложностях с получением социальных транспортных карт

Челябинские льготники не могут приобрести социальные транспортные карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько дней жители Челябинска, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, не могут приобрести обеспечивающий такую возможность «пластик». Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам льготников, поначалу их отправляли из пунктов выдачи и пополнения транспортных карт, расположенных в районах города, в трамвайное депо №1 на улице Первой Пятилетки. Но теперь социальных транспортных карт нет и там.

«У нас поставщик – администрация города, – цитирует 31 канал сотрудника центра выдачи и пополнения транспортных карт. – Почему они не выдают, они нам не говорят. Мы им каждый день звоним. Нет и нет. Почему? Не знаем».

Когда карты появятся вновь, неизвестно.

«Получается, льгота есть, а воспользоваться ей мы не можем», – сетует челябинка – вдова участника СВО.

РИА «Новый День» направил в пресс-службу мэрии Челябинска запрос с просьбой прояснить создавшуюся ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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