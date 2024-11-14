Челябинцу, расправившемуся с беременной на глазах ее четырехлетней дочери, вынесли приговор

Челябинца отправят в колонию за жестокое убийство беременной женщины в присутствии ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 34-летнего местного жителя в убийстве женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.

Трагедия произошла 18 августа 2022 года в квартире дома по улице Краснознаменной в Челябинске.

Челябинец поссорился со своей знакомой, брызнул ей в лицо из аэрозольного баллончика и схватился за нож. Обезумевший южноуралец наносил беременной женщине удары до тех пор, пока та не обмякла. Все это происходило на глазах 4-летней дочери горожанки. От полученных травм женщина скончалась на месте. Позднее на теле челябинки насчитали не менее 20 ножевых ранений.

Суд приговорил горожанина к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также были удовлетворены исковые требования родственников погибшей о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и возмещении свыше 120 тысяч рублей материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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