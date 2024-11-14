Больше 130 южноуральцев погибло в огне с начала года

Областные пожарные потушили на Южном Урале почти две тысячи возгораний.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, за 10 месяцев 2024 года 134 человека погибли в регионе на пожарах, в том числе 7 детей.
Подразделениями ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» потушено 1886 пожаров, спасено и эвакуировано 370 жителей области.
Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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