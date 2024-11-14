В Челябинской области назначили министра экологии

Руководитель министерства экологии Челябинской области избавился от приставки «и.о.".

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал постановление о назначении Игоря Гилева министром экологии Южного Урала.

Напомним, 10 сентября текущего года в отставку ушел прежний министр экологии Сергей Лихачев. На следующий и.о. главы ведомства стал Игорь Гилев.

Игорь Гилев родился в Норильске, где и начинал свой трудовой путь. Работал также в Москве, Красноярске, занимая руководящие посты на промышленных предприятиях, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В марте 2020 года занял должность первого заместителя министра экологии Челябинской области, которую и продолжал занимать, исполняя обязанности руководителя минэко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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