В южноуральском правительстве официально сменили руководителя минсоцотношений

Южноуральский губернатор уволил одного министра и поставил на эту должность другого.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Ирина Буторина официально покидает пост министра социальных отношений региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Министром социальных отношений Челябинской области назначена Наталья Лугачева.
С декабря 2019 года Лугачева возглавляла министерство экономического развития региона. Теперь она от этой должности освобождена.
Челябинск, Виктор Елисеев
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