В южноуральском правительстве официально сменили руководителя минсоцотношений

Южноуральский губернатор уволил одного министра и поставил на эту должность другого.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Ирина Буторина официально покидает пост министра социальных отношений региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Министром социальных отношений Челябинской области назначена Наталья Лугачева.

С декабря 2019 года Лугачева возглавляла министерство экономического развития региона. Теперь она от этой должности освобождена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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