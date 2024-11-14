В правительстве Челябинской области продолжается волна назначений

Власти Южного Урала закрыли вопрос с «главным по занятости».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, начальником главного управления по труду и занятости населения в регионе назначен Александр Шегуров.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

С мая 2020 года Александр Шегуров занимал должность первого заместителя начальника главного управления, с сентября 2024 года исполнял обязанности начальника.

Напомним, ранее стало известно о назначении руководителей еще двух ведомств: министром социальных отношений стала Наталья Лугачева, министром экологии – Игорь Гилев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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