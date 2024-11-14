Мэрия Челябинска ответила на жалобы горожан о недоступности социальных транспортных карт

Власти Челябинска отрицают проблемы с обеспечением пунктов выдачи транспортных карт льготным «пластиком».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сотрудники Центра выдачи и пополнения транспортных карт дезинформировали льготников, отказываясь выдавать им социальные транспортные карты. Мотивы их действий сейчас выясняются.

Напомним, ранее челябинцы пожаловались на невозможность приобрести в городе пластиковые карты, дающие возможность льготного проезда в общественном транспорте.

По словам горожан, из пунктов выдачи в районах их отправляли в трамвайное депо №1 на улице Первой Пятилетки, но и там им заявляли, что социальных транспортных карт нет.

«В настоящее время в пункте выдачи на улице Первой Пятилетки проводится служебная проверка по фактам дезинформации сотрудниками пассажиров. Транспортные карты есть и в этом пункте, и во всех, где осуществляется их выдача», – сообщила пресс-служба городской администрации в ответ на запрос РИА «Новый День».

Горожан, столкнувшихся с проблемами при оформлении карт, просят звонить по телефону 8 (351) 778-63-85.

Челябинск, Виктор Елисеев

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