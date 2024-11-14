Из-за несоблюдения правил безопасности на железной дороге в Челябинской области погибли девять человек

32 человека пострадали с начала года на ЮУЖД из-за несоблюдения правил безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, с января по октябрь 2024 года на магистрали от наезда подвижного состава и поражения электротоком травмировано 32 человека (из них 24 человека смертельно). За аналогичный период 2023 года число пострадавших составляло 44 человека, из них смертельно – 36 человек.

Расследования происшествий показывают, что их основные причины – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.

В Челябинской области за 10 месяцев 2024 года от наезда подвижного состава

травмировано 12 человек, из них 9 – смертельно. За аналогичный период 2023 года от наезда подвижного состава и поражения электротоком было травмировано 21 человек, из них 17 – с летальным исходом.

В Курганской области с начала года пострадали 7 человек, из них 5 – с летальным исходом. В прошлом году травмы получили 13 человек, 12 из них – погибли.

В Оренбургской области за 10 месяцев 2024 года от наезда подвижного

состава и поражения электротоком травмировано 9 человек, из них 7 – смертельно. Год назад было 8 пострадавших, 6 из них погибли.

В Самарской области на территории ЮУЖД с начала 2024 года от наезда подвижного состава погибли 2 человека. В прошлом году случаев травмирования не зафиксировано.

В Северо-Казахстанской области (Казахстан) от наезда подвижного состава

травмировано 2 человека, из них 1 с летальным исходом. Как и в прошлом году.

ЮУЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube