В роддоме Магнитогорска женщина и ребенок погибли во время родов

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели роженицы в одном из медицинских учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла 12 ноября текущего года в одной из больниц Магнитогорска.

Во время своевременных родов скончалась 29-летняя женщина. Ребенок также умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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