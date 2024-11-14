В Челябинске стартовал суд над 17-летним дагестанцем, пытавшимся поджечь истребитель

В Челябинской области начался процесс над подростком из Дагестана, пробравшимся на авиабазу Шагол.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 ноября, Челябинский областной суд начал рассмотрение уголовного дела 17-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в совершении диверсии на авиабазе Шагол.

Напомним, молодого человека задержали 5 января текущего года под Юрюзанью. За день до этого он пробрался на военный аэродром в Челябинске и поджег истребитель СУ. Самолет быстро потушили.

По версии следствия, завербовать нигде не работавшего подростка могли еще в прошлом году. В «Телеграмме» на него вышли кураторы из украинских спецслужб и пообещали 4,5 миллиона рублей. Диверсант приехал из Буйнакска в Челябинск, где и поджег самолет. Задержали его уже по пути домой.

В результате действий молодого человека самолет получил повреждения, обошелся в 62 миллиона рублей, рассказала в суде представитель гособвинения.

Сам дагестанец вину признал частично, однако от дальнейших разъяснений отказался. Ранее он заявлял, что совершить поджог самолета его вынудили, угрожая, что возьмут на его имя кредит и отправят к нему молодчиков, которые его изобьют.

Отметим, что в самом Дагестане в отношении диверсанта также расследуются два уголовных дела по факту диверсий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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