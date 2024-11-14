Под Челябинском горит крупная птицефабрика

В Сосновском районе тушат пожар на птицефабрике «Равис».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в законсервированном здании птичника на территории птицефабрики «Равис» в поселке Рощино.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило 800 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций. По предварительной информации пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечено порядка 80 человек и 25 единиц техники.

Напомним, крупные пожары происходили на предприятии и раньше. Так, в 2021 году из-за удара молнии загорелось здание птичника. Погибло около 200 тысяч кур. В 2022 году пожар уничтожил порядка 4 тысяч голов птицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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