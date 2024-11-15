15 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

15.11.2024, пятница
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
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11:00 Челябинск – Библиотечный урок «Наши умные помощники» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Черный кот, пусть тебе повезет!» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики, а также благодарственных писем губернатора Челябинской области, руководителя Федерального агентства по делам национальностей и директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Дом народов России» (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)
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13:00 Челябинск – Тренинг «Системный подход к фирменному стилю: как создать бренд, приносящий прибыль» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к1, 2-й этаж)
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14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в передаче муниципалитетам новых школьных автобусов для образовательных учреждений (пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Семинар «Дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом» в рамках клуба «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Музыкально-поэтическая встреча «Мама, милая моя» ко Дню матери в клубе «Откровение» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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14:30 Челябинск – Встреча с юристом «Что нужно знать о законе, чтобы защитить свои права» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок для мамы» ко Дню матери (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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16:00 Челябинск – Концерт-очерк «Осенние грезы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.)
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18:00 Челябинск – Виртуальная экскурсия «В мире книг Астафьева» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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20:00 Челябинск – Музыкально-поэтический квартирник в духе 80-х и 90-х годов (ул. Свободы, 2 к5, южное крыло, вход А, этаж 6, помещение 6.07)
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