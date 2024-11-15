В столовой школы Троицка, где подавали суп с «нестандартным» белком, выявили множество нарушений

Прокуратура требует устранить многочисленные нарушения при организации питания школьников в Троицке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицка провело проверку информации о том, что учеников городской школы №7 кормят некачественными продуктами.

О «нестандартном» содержании блюд южноуральцы рассказали в социальных сетях в конце октября, опубликовав фото с выловленной, вероятно, из супа личинкой насекомого.

После этого сотрудники прокуратуры вместе со специалистами Роспотребнадзора наведались в школьную столовую. «В образовательном учреждении не в полной мере соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства», – отметили в надзорном ведомстве.

Так, лабораторные исследования сырья и готовой продукции не проводились, ️наименование блюд не соответствовало наименованиям, указанным в технологических документах, ряд оборудования не был оснащен локальными вытяжными системами,️ порядок заполнения журнала контроля качества готовой продукции не соблюдался, ️мероприятия по дезинсекции и дератизации не проводились, ️данные медицинских книжек сотрудников пищеблока о прохождении медицинских осмотров и гигиенического обучения не соответствовали установленным требованиям.

Прокурор города внес директору школы представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, в отношении руководителя образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлены прокуратурой области на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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