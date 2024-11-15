В выходные четыре трамвая в Челябинске изменят маршруты

Четыре трамвайных маршрута изменят схемы движения в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области, в связи с работами на переезде Черкасская – Шоссе маршруты трамваев №3, №14, №19 и №20 в ближайшие выходные претерпят изменения.

С 22 часов 15 ноября до 5 часов 18 ноября трамваи данных маршрутов из центра и с северо-запада будут следовать до Першино.

Трамвайный маршрут №9, следующий по трассе ЦХП – Коксохим, будет обслуживаться восемью вагонами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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