Больше миллиона рублей взыскали с миасской компании за падение рабочего в шахту лифта

Суд обязал компанию, обслуживающую лифты в Миассе, выплатить компенсацию пострадавшему на работу сотруднику.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось после проверки, проведенной по заявлению пострадавшего работника.
В декабре 2023 года техник-монтажник ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс» при выполнении работ на строительном объекте упал в шахту лифта с высоты 7 этажа и получил тяжелые травмы.
В ходе расследования несчастного случая комиссия не нашла в действиях работника грубой неосторожности, а вот организацию работ признали неудовлетворительной.
После падения мужчина долгое время находился на стационарном лечении, и до настоящего времени полностью не восстановился. Нелегко было и супруге и двум несовершеннолетним детям рабочего, очень переживавшим после травмирования мужчины.
Прокурор в интересах пострадавшего и членов семьи обратился в суд с иском о возмещении причиненного морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда в 1 миллиона рублей, в пользу членов семьи – 300 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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