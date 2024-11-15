В Челябинске квартиры в многоэтажке топит фекалиями, коммунальщики жильцов футболят

Жителей многоквартирного дома в Тракторозаводском районе топит фекалиями – канализационные воды поступают в квартиры через унитазы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы уже неделю пытаются добиться, чтобы приехала аварийная служба, но их откровенно футболят. Челябинцы просят вмешаться губернатора.

«Алексей Леонидович, пожалуйста, обратите внимание на хамское отношение и общение сотрудников Аварийной службы Челябинска! А также операторов МУП ПОВВ, – написала сегодня в паблике «Текслер, помоги!» одна из обитателей дома. – Непонятно, зачем люди работают! А также на проблему засора канализационных колодцев по адресу Челябинск, ул. Бажова д. 42. Это невозможно терпеть уже!

14 ноября в 22:30 у меня из унитаза и ванны начали течь фекалии и канализационные отходы. Мы позвонили в аварийную службу, на что нам ответили, что заявка по вашему адресу есть от 8 ноября, что у нас засорен канализационный люк. На что я отвечаю: «Мне сейчас, что делать, чтобы это прекратило вытекать и засорять ванную комнату?" Оператор мне ответила: «Звоните в МУП ПОВВ, они этим занимаются». Звоним туда, нам отвечают: заявка в работе, сегодня вряд ли кто-то приедет к вам, звоните в будни с 8 до 20.

Вы издеваетесь? Мне что сделать? У меня фекалии текут по всей ванной! На что мне поступил ответ: «Я не знаю, что вам делать!» И бросила трубку. Это что за отношение такое?! Это ваша работа! Это ваша вина, что произошёл засор! Почему я должна страдать?!

По сей час никто не приехал и не устранил засор в колодце! Подскажите, пожалуйста, кто мне потом будет возмещать моральный, материальный и физический ущерб? Для чего вообще нужны такие службы, которые никак не могут помочь, а наоборот ещё хамят и посылают куда подальше. Помогите, пожалуйста».

«Сейчас весь дом сидит полностью без воды, и в ответ на вопрос, когда приедет машина откачать люк, нам опять говорят: заявок много, ждите! – негодуют жильцы. – Это что за издевательство над людьми! Мы что живём в каменном веке? Чтобы сидеть несколько дней без воды и с фекалиями из унитаза! Губернатор, пожалуйста, примите меры».

Пока никакой реакции ни от властей, ни от коммунальщиков не последовало.

Челябинск, Софья Артемьева

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