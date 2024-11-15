Медики Миасса и Челябинска спасли новорожденного с «большим» сердцем

В Челябинской области врачи спасли новорожденного с тяжелым пороком сердца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, девятидневному малышу повезло – при поступлении в педиатрическое отделение ММЦ «Северный» в Миассе он попал в руки профессиональных специалистов.

Малыш поступил в приемное отделение с клиникой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ребенок находился в критическом состоянии, которое продолжало ухудшаться. Поэтому его оперативно доставили в отделение реанимации и начали серию обследований.

«На рентген-снимке мы увидели, что сердце малыша занимает большую часть грудной клетки: узкая полоска легких с одной и другой стороны, а посредине огромное сердце. УЗИ сердца подтвердило наши догадки и ребенку был выставлен диагноз «тяжелая форма коартации аорты». Это аномалия, при которой сужается перешеек аорты, и аорта по форме становится похожа на песочные часы. Данный сердечный порок приводит к созданию зон с разным кровяным давлением: в итоге верхняя часть туловища очень хорошо снабжается кровью, а в нижней кровоток, наоборот, сильно замедляется. Сердце изо всех сил пытается протолкнуть кровь через сужение, выполняет большую нагрузку и увеличивается в размерах», – рассказал заместитель главного врача по медицинской части ММЦ «Северный» Николай Шеметов.

Медики реанимационной бригады не отходили от малыша ни на минуту, потому что знали, время не на их стороне – счет идет на минуты. Без вовремя сделанной операции шансы на жизнь у новорожденного очень малы.

«Заболевание достаточно редкое. В среднем встречается у двух-пяти новорожденных на десять тысяч. Составляет около семи процентов от всех врожденных пороков развития сердца. По состоянию малыша мы понимали, что только срочная операция может спасти мальчику жизнь. Обычно таких малышей оперируют сразу после родов, потому что порок выявляют еще на втором скрининге.», – уточнил Денис Сухорученко, реаниматолог.

В тот же день малыша по санавиции передали в отделение новорожденных ЧОДКБ, а затем перевели в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где мальчику сделали экстренную операцию. Хирурги были очень удивлены тому, что малыша удалось к ним доставить вовремя, потому что, как правило, детки в таком состоянии погибают в пути. Сейчас маленький пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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