В Ленинском районе из-за аварии на водоводе затопило дорогу. Движение закрыто

Движение по улице Харлова в Челябинске закрыли.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 900 миллиметров временно закрыто движение по улице Харлова.

Бригады МУП «ПОВВ» уже приступили к устранению повреждения.

«Произведено переключение, аварийный участок выведен из работы. Отключение водоснабжения у потребителей не производилось», – уточнили в городской администрации.

По завершении работ будет выполнена очистка проезжей дороги и обработка противогололедными материалами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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