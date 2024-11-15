Число участников финансовых «прачечных» на Южном Урале выросло почти в 10 раз

В Челябинской области резко выросло число выявленных фактов отмывания денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за 10 месяцев 2024 года число участников теневой сферы, занятой в легализации денег, выросло 722,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, более чем на 10% возросло количество установленных фактов незаконного образования юридического лица.

«Если вам предлагают зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, а также открыть расчетные счета с целью передачи сведений третьим лицам, следует понимать, что за указанные действия существует уголовная ответственность», – предупреждают полицейские.

Санкции, в зависимости от преступления и его тяжести, предусматривают штрафы до 500 тысяч и 1 миллиона рублей, а также лишение свободы на сроки до трех, пяти и семи лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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