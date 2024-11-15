«Люди просто захлебываются мокротой…» Жители Магнитогорска не могут пройти флюорографию

Жители Магнитогорска не могут пройти флюорографию: в одних учреждениях оборудование сломано, в других – в аварийном состоянии и постоянно выходит из строя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане обратились за помощью к губернатору, изложив ситуацию в соцсетях:

«Уважаемый Алексей Леонидович, просим Вас (жители Магнитогорска, Орджоникидзевского района, закрепленные за поликлиникой №1, Советская – 219) навести порядок в работе медучреждения. Оборудование в аварийном состоянии, очереди на флюорографию более 100 человек (талонов 80). При этом люди занимают очередь в 7 утра! Талоны выдают с 8:00. К 8:30 их уже нет.

Люди массово больны пневмонией. В этих очередях люди просто захлебываются мокротой, кашлем и т.д. Это не жалоба, а просьба людей, которые Вас выбрали».

Автор поста спрашивает, можно ли в эту поликлинику поставить второй аппарат и прилагает фото объявления на двери рентгенодиагностического кабинета: «Проявочная машинка в аварийном состоянии, работа в 221 к. может в любой момент быть приостановлена».

«Так же Орджоникидзевский р-он, поликлиника № 1, аппарат флюорографический не работает с марта, поэтому и в поликлинике на Советской – 219 такие очереди. – добавляют другие горожане. – Почему министерство здравоохранения ничего не видит, местная администрация не принимает меры? Настоящий геноцид».

«Жители Левого берега Магнитогорска так же проходят флюорографию в этой же поликлинике, потому что в поликлинике на Чкалова – 44 аппарат не работает уже больше полугода! Территориально это очень далеко!»

Как оказалось, проблема существует не только в Магнитогорске:

«В Южноуральске тоже уже ни один месяц не работает».

«У нас в Еткуле уже несколько лет не работает флюорограф», – пишут жители области.

Официальные органы ситуацию пока не прокомментировали.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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