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Пятница, 15 ноября 2024, 14:36 мск

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Уральские металлурги вновь получили «золотой» статус российского рейтинга работодателей

ММК подтвердил статус одного из лучших работодателей России по версии Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК второй год подряд вошел в число лучших работодателей страны по версии российского Forbes, вновь получив «золотой» статус.

В рейтинге, оценивающем социально-ответственные компании, ММК не только подтвердил высокий уровень следования принципам устойчивого развития, но и улучшил позиции по показателю «Экология».

Рейтинг, в который в этом году попали 167 российских компаний, оценивает деятельность его участников по реализации ключевых метрик устойчивого развития – экологические и социальные проекты, забота о сотрудниках и корпоративное управление. При этом учитывается как количество соответствующих проектов и программ, так и объем их финансирования.

«Следование принципам устойчивого развития заложено в стратегию развития компании, в нашу философию. Для ММК это особенно актуально, ведь Магнитка – градообразующее предприятие, неразрывно связанное с жизнью города. Являясь крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе, ММК реализует и финансирует самые разные социальные проекты, создает современную экологичную городскую среду, уделяет внимание благотворительности, занимается развитием спорта, науки и искусства. В приоритете – поддержка наших сотрудников – они должны быть обеспечены комфортными и безопасными условиями для труда, семейного отдыха, обучения и профессионального роста», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

ММК как одно из крупнейших промышленных предприятий страны стремится максимально снизить техногенную нагрузку на окружающую среду. Для этого реализуется комплекс мер, включающий в себя высокотехнологичную модернизацию производственных мощностей и широкий спектр природоохранных мероприятий. Суммарные вложения ММК в экологические проекты с 2017 по 2023 год превысили 91 млрд рублей. Как результат, уже в 2025 году Магнитогорск достигнет исторически низкого уровня комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА).

Челябинск, Виктор Елисеев

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