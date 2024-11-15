Шестеро южноуральцев погибли и больше полусотни пострадали на дорогах за неделю

ГАИ Челябинской области продолжает регистрировать десятки ДТП в неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за минувшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции зарегистрировали 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек скончались, а еще 64 – получили травмы.

Так, на 22 км автодороги «Коелга – автодорога «Челябинск-Троицк»», около 2-х часов дня, 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на изгибе дороги вправо не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где такой маневр запрещен, и врезался в «ГАЗель» под управлением 63-летнего мужчины. В результате ДТП водитель «Лады Калины» и его пассажир, 22-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте пришествия.

На 1626 км автодороги М5 Урал «Москва-Челябинск», около 3-х часов дня, 44-летний водитель автомобиля «Донг Фенг» с полуприцепом при неустановленных обстоятельствах совершил касательное столкновение со встречно движущимся автомобилем «Хендэ Грета» под управлением 53-летнего мужчины, после чего автомобиль «Донг Фенг» столкнулся со встречно движущимся «Мерседес-Бенц Астрос» с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя. После этого автомобиль «Мерседес» опрокинулся на обочину и загорелся, «Донг Фенг» продолжил движение и совершил столкновение еще с одним встречно движущимся автомобилем такой же марки – «Донг Фенг».

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» и 44-летний водитель первого «Донг Фенг» от полученных травм скончались на месте происшествия.

Основными причинами аварий, по-прежнему, являются превышение скорости и выезд на встречную полосу. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем.

Челябинск, Виктор Елисеев

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