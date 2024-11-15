Почти два десятка домов остались без воды в Ленинском районе Челябинска

Часть домов Ленинского района Челябинска отрезали от водоснабжения.
Как уже сообщал «Новый День», авария произошла на водоводе диаметров 900 миллиметров на улице Харлова в Ленинском районе областного центра.
Вода хлынула на дорожное полотно, затопив его, и движение по магистрали временно закрыли.
По информации пресс-службы городской администрации, на данный момент воду с дорожного полотна практически полностью убрали. Однако в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях до устранения отключено водоснабжение в 18 жилых домах по адресам:
Барбюса, 1, 3, 5;
Гагарина, 2, 4, 6;
Коммунаров, 2;
Копейское шоссе, 2а;
Руставели пер, 5;
Тухачевского, 1;
Харлова, 3;
Челябинского рабочего, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Также воды нет в 10 административных зданиях по адресам:
Гагарина, 2в, 4а, 4б, 6а, 8а;
Енисейская, 8;
Тухачевского, 3;
Харлова, 2, 5а;
Челябинского Рабочего, 1а.
Водомат по адресу: ул. Тухачевского, 13б переведен в бесплатный режим работы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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