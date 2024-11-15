Вице-мэра Карабаша оштрафовали за провал реконструкции водозабора питьевого источника города

Высокопоставленного чиновника из Карабаша наказали за потакание «неторопливому» подрядчику.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Карабаша провело проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок администрацией города.
Напомним, в сентябре текущего года стало известно о срыве сроков реконструкции водозабора озера Серебры – питьевого источника Карабаша.
Работы на объекте начались еще в 2022 году. Согласно контракту, завершить их подрядчик обязался в сентябре 2024 года. Однако в установленные сроки объект сдан не был.
Теперь в ходе прокурорской проверки выяснилось, что заместитель главы Карабаша, в нарушение законодательства о контрактной системе, «игнорируя установленные контрактом сроки окончания работ, заключил дополнительные соглашения после истечения срока выполнения работ по контракту».
По фактам выявленных нарушений прокурором в отношении чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении, вице-мэра оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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