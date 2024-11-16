16 – 18 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

16.11.2024, суббота
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10:30 Челябинск – Мастер-класс по рисованию гуашью «Уютная осень» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:30 Челябинск – «Лаборатории креативных профессий 2.0: мультипликатор» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Интерактивная встреча «Семья в объективе» ко Дню матери совместно с Союзом женщин Челябинской области (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Встреча с юристом «Вопросы пенсионного обеспечения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с актрисой Камерного театра Дарьей Чакиной (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Лекция «Мир иконы: приоткрывая завесу», посвященный древнерусской иконописи (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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14:00 Челябинск – Встреча в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)
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15:00 Челябинск – Показ фильма «Тридцать четвертый скорый» (Центр исторического наследия ЮУЖД, ул. Железнодорожная, 11)
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16:00 Челябинск – Занятие «Программирование игр на PYTHON» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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16:00 Челябинск – Концерт «Энергия души» с участием Хора Игнатьева (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:30 Челябинск – Концерт-выставка «Морской пейзаж в ариях и романсах» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
17.11.2024, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по акварельной живописи с натуры «Вдохновение океана: искусство раковин» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель»: рассказ о клубе, мастер-класс для начинающих мастериц-благотворителей в рамках Всероссийской акции #Мненефиолетово (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Фестиваль гик-культуры (кинотеатр «Победа», пр. Комсомольский, 34)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Поэтический капустник «А жизнь продолжается!» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Концерт памяти журналиста, поэта, сценариста, издателя Олега Синицына (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе юмора «Зеленый попугай» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Благотворительный концерт в поддержку Кати Кашириной (Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, пр. Свердловский, 59)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
18.11.2024, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием врип главы Челябинска Алексея Лошкина (пл. Революции, 2)
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