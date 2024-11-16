Отложенная зима и жестокое лето: синоптики прогнозируют аномальную погоду на 2025 год

Лето 2025 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением. Следующий год обещает стать самым жарким в истории», – цитирует его РИА Новости.

Генсек ООН добавил, что в нынешних условиях системы раннего предупреждения и защиты от экстремальной жары перестали быть роскошью, став необходимостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что аномально теплые зимы и экстремально жаркие летние сезоны станут обыденностью к 2025 году, климатологи предупреждали еще в 2016 году, отмечая: это произодет, если выбросы парниковых газов не уменьшатся. Но и в случае сокращения выбросов до нуля, установление нового климатического режима является фактической неизбежностью с возможной отсрочкой на 10-15 лет.

Судя по тому, что происходит с погодой сейчас, реализуется худший сценарий. Температурные рекорды бьются ежегодно, и минувшее лето вновь признано самым жарким за всю историю наблюдений: глобальные температуры оказались на 0,69 градуса выше средних значений. Это выше максимума, установленного в прошлом году.

В Европе температура минувши летом на 1,54 градуса превысила средний показатель за 1991-2020 годы.

Климатологи отмечают, что экстремальные явления, связанные с температурой, наблюдавшиеся минувшим летом, будут продолжаться. И грядущие сезоны 2025 и 2026 годов обещают быть еще жарче.

Зима тоже выбивается из привычных рамок. Если раньше на большей части территории России ноябрь считался осенним месяцем только номинально, то в этом году зимний сезон с соответствующими температурами, осадками и прочими погодными явлениями опаздывает примерно на месяц.

При этом и декабрь, особенно в центральной и западной России, прогнозируется значительно теплее нормы, а в конце февраля ожидаются аномальные морозы, на Урале и в Сибири – до экстремальных.

Москва, Анастасия Палей

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