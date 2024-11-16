Вы серьезно? «Металлург» выиграл у «Лады» только по буллитам

Магнитогорский «Металлург» в Тольятти только после серии буллитов выигрывает у оказавшейся не в лучшем финансовом положении «Лады» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гостевой матч в Тольятти еще раз показал, что обладатели Кубка Гагарина прошлого сезона находятся в далеко не лучшей форме.

Первый период встречи с клубом, занимающим сейчас 9-е место в Восточной конференции и испытывающим определенные финансовые проблемы (только вчера в клубе заявили, что закрыли задолженность по зарплатам перед игроками) прошел практически в равной борьбе. Магнитогорцы лишь немногим превосходили соперников.

Свидетельством этого превосходства стала единственная шайба, заброшенная в первом игровом отрезке. На 17-минуте Роман Канцеров из-за ворот хозяев отдает пас Валерию Орехову, и тот из центра зоны «Лады» загоняет шайбу в ворота тольяттинцев – 1:0.

После этого команды продолжают равную борьбу. Второй период заканчивается все с тем же минимальным преимуществом гостей. Но с началом третьей двадцатиминутки оно испаряется. Через 15 секунд после начала игрового отрезка Иван Романов с подачи Игоря Кугрышева сравнивает счет, и основное время клубы завершают боевой ничьей.

Не выявляет победителя и дополнительное время. И только в серии буллитов магнитогорцы доказывают, что они сильнее: на три шайбы, заброшенных гостями, хозяева не отвечают ни одной.

Итог – 2:1, очень тяжелая победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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