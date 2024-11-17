Каждые 24 секунды: в мире сегодня вспоминают жертв ДТП

В мире сегодня вспоминают жертв ДТП – ежегодно третье воскресенье ноября становится Днем памяти погибших на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 2 тысячи 836 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 282 человека, включая 11 детей. Число погибших превышает аналогичные прошлогодние показатели.

«Большинство ДТП происходят по вине водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Среди самых распространенных нарушений – превышение скорости и в целом несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков и управление транспортным средством в нетрезвом виде», – отмечают в региональной ГАИ.

В ведомстве отмечают, что растет число ДТП по вине молодых водителей, недавно завершивших обучение в автошколах: в этом году в подобных происшествиях погибли 18 человек, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом.

В ГАИ констатируют: качество подготовки в автошколах снизилось, а экзамен на водительские права в регионе с первого раза сдает только каждый 11-ый курсант.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ в своей аналитике дорожно-транспортной аварийности за 9 месяцев 2024 года отмечает, что в девяти из десяти случаев ДТП происходят из-за нарушения правил водителями. Каждое одиннадцатое ДТП связано с нарушениями со стороны пешеходов.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ пока опубликовал статистику лишь за 9 месяцев 2024 года: в стране зафиксировано 96 тысяч 389 аварий, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году. Но в этих ДТП погибли 10 тысяч 422 человека, что больше аналогичных прошлогодних показателей.

По подсчетам ООН, в мире каждые 24 секунды на дорогах погибает один человек. А ежегодно в ДТП человечество теряет более 1,3 миллиона сопланетников, что примерно равно населению таких стран как Эстония или Кипр.

Челябинск, Софья Артемьева

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