Грядущей ночью на Землю прольется звездный дождь

В ночь на понедельник, 18 ноября, на Землю прольется звездный поток Леониды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно на протяжении почти четырех тысяч лет в ноябре Земля проходит через метеорные частицы, которые образовались из хвоста кометы Темпеля-Таттля. Радиант этого потока находится в созвездии Льва. В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик активности метеорного дождя, когда в атмосфере планеты сгорает до 15-20 «падающих звезд» в час, возможны пики и до 50.

Как правило, наблюдать этот метеорный дождь можно невооруженным глазом, лучше всего – под утро.

Отметим, что Леониды – самый известный звездопад, первые упоминания о котором появились 3 тысячи 800 лет назад. Порождающая их комета 55P/Темпеля – Туттля приближается к Солнцу каждые 33 года, и в это время поток усиливается. Например, самый сильный метеорный дождь из созвездия Льва в ноябре 1833 года наблюдали жители Северной Америки: в течение каждого часа насчитывалось до 150 тысяч ярких метеоров. В официальных хрониках того времени об этом явлении писали: «... ночь, все звезды, которые были на небе, начали падать». Событие было столь впечатляющим, что ему даже посвятили джазовую композицию «Звезды падали на Алабаму».

По мнению астрономов, в следующий раз звездопад подобной интенсивности может повториться в 2031 году.

Москва, Софья Артемьева

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