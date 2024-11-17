«Трактор» стартовал в домашней серии с поражения

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил московскому «Динамо» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась атаками хозяев. Челябинцы действовали активно, много бросали, били по воротам. Москвичи атаковали реже, но били намного прицельнее.

В итоге именно гости открыли счет. На 12-й минуте защитник «динамовцев» Игорь Ожиганов вошел в зону «черно-белых» и отдал пас налево Артему Швецу-Роговому, тот прошел вперед, бросил из-под защитника, но Зак Фукале оказался на месте. А вот парировать бросок Макса Комтуа, добившего отскочившую ему шайбу, уже не успел – 1:0, гости выходят вперед.

Уже через четыре минуты москвичи после очередной редкой атаки увеличивают отрыв: Артем Михеев в средней зоне обыграл челябинского защитника и вышел по правому флангу к воротам «Трактора», где близкого расстояния расстрелял голкипера хозяев – 2:0.

Во втором периоде челябинцы продолжали атаковать. И в середине игрового отрезка это дало результат: на 29-й минуте Максим Шабанов выиграл борьбу у борта, сместился к центру и кистевым броском с кистей отправил шайбу под перекладину – 1:2.

Но на 36-й минуте Артем Михеев с подачи Макса Комтуа оформляет дубль – 3:1. На второй перерыв команды уходят при комфортном для гостей преимуществе. И это при том, что челябинцы больше контролируют шайбу и больше атакуют: в первой 20-минутке на 27 бросков хозяев гости ответили лишь 14. Если «Трактор» бил по воротам 16 раз, то «Динамо» – лишь 9. Но 2 из этих 9 шайб челябинцам пришлось доставать из своих ворот. Во втором периоде преимущество челябинцев казалось еще более явным: 27 бросков против 5 и 12 ударов в створ против 2. Но сократить отставание «Трактор» не может даже при тако подавляющем преимуществе.

Во второй половине третьего периода активизировались, наконец, динамовцы. И тут же гости пропускают. На 56-й минуте Михаил Котляревский ворвался в зону гостей и ударом из-под защитника застал вратаря москвичей врасплох – 2:3, возвращают челябинцы интригу.

Не проходит и полутора минут, как «Динамо» дрогнуло под возврастающим напором хозяев. Челябинец Максим Шабанов снова все сделал сам: получив шайбу от борта, он сместился в круг вбрасывания и оттуда поразил ближнюю девятку – 3:3. Оставшееся время проходит в упорных попытках челябинцев оседлать удачу, но звучит сирена, и команды ждет овертайм.

В дополнительное время атака следует за атакой, пока на 65-й минуте челябинцы впопыхах не нарушают численный состав. В итоге «черно-белые» оказываются в меньшинстве. И это последняя на сегодня ошибка хозяев: Седрик Пакетт ставит точку в затянувшемся противостоянии – 4:3, «Динамо» увозит с собой из Челябинска два очка, оставляя хозяевам лишь одно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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