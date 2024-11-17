В Челябинске школьник во дворе многоэтажки упал в яму с кипятком

В Челябинске школьник упал в яму с кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня вечером во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту. Горячая вода прорвала трубу, подмыла грунт, тот провалился и образовалась парящая яма. Мимо проходили несколько школьников, под одним из них грунт провалился, и 11-летний мальчик упал в кипяток.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», ребенка госпитализировали с ожогами 30% ног. «Ребенок находится в специализированном отделении, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное», – сообщили в региональном минздраве.

На место происшествия выехали представители мэрии и прокуратуры.

«По предварительной информации ранее по указанному адресу проводило работы AО «УСТЭК-Челябинск», – сообщили в надзорном ведомстве. – В настоящее время устанавливаются всё обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Отмечается, что до приезда прокуратуры яма не была огорожена.

«Бригада АО «УСТЭК-Челябинск» обследует территорию и приступает к устранению повреждения. По предварительным данным, аварийная ситуация произошла на теплосети, входящей в дом, – заявили в мэрии. – На месте аварии работает заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По факту ЧП проводится проверка».

Челябинск, Софья Артемьева

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