Пенсионерка из Сатки отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей в надежде заработать на инвестициях

Жительница Сатки перевела мошенникам около 4,5 млн рублей в надежде заработать на инвестициях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским женщина рассказала, что в известной социальной сети увидела рекламу заработка на инвестициях и позвонила по указанному в объявлении номеру. Ей объяснили условия подработки и пообещали хорошие проценты с вложенных средств.

Поверив «брокерам», женщина сняла все имеющиеся средства, которые они с супругом копили всю совместную жизнь, и перевела на указанные реквизиты. Лишь когда через какое-то время пенсионерке позвонили из банка и рассказали, что на ее имя были оформлены два кредита общей суммой 727 тысяч рублей, женщина поняла, что попалась на уловки мошенников.

Но когда она попыталась связаться с ними снова, ее заблокировали, а переписку удалили. В итоге, она лишилась около 4,5 миллионов рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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