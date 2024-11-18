«Цифровой рабочий» повысит безопасность уральских металлургов

ММК с помощью искусственного интеллекта повышает безопасность на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в доменном цехе ММК внедрена система безопасности сотрудников на базе искусственного интеллекта (ИИ). Проект будет последовательно масштабирован в других подразделениях для решения стратегической задачи по достижению нулевого травматизма на предприятии.

В основе системы лежит программная платформа «Цифровой рабочий», интегрирующая в режиме реального времени данные локального позиционирования с носимых устройств, информацию о технологическом процессе, видеонаблюдение и видеоаналитику. С помощью технологии машинного зрения система обрабатывает информацию с сотен источников, отображая ее в 3D-модели цеха. Анализ полученных данных не только предотвращает нахождение сотрудников в опасных зонах, но и выявляет потенциальные риски производственного травматизма.

«Внедрение системы безопасности – это продолжение масштабной работы по совершенствованию охраны труда и промышленной безопасности на ММК. «Цифровой рабочий» уже успешно функционирует в коксовом цехе. Благодаря применению новых технологий нам удается снизить риски несчастных случаев и опасных действий работников, сохранить их жизнь и здоровье», – прокомментировал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Андрей Черяпкин.

Система, установленная на доменной печи №1, покрывает все критически важные участки, включая литейный двор, зону шахты печи, железнодорожный переезд и газоопасные помещения.

Видеокамеры с функцией видеоаналитики и специальные персональные устройства обеспечивают круглосуточное наблюдение, определяя местоположение и передвижения работников, а также дистанцию до работающего оборудования. При приближении к опасной зоне сотрудник получает предупредительный звуковой и вибросигнал на своем персональном устройстве, а камеры фиксируют событие для последующего анализа и повышения эффективности мер безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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