После падения челябинского школьника в яму с кипятком возбудили уголовное дело

Следователем регионального следственного управления в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком ожоговых травм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Напомним, инцидент произошел вечером воскресенья, 17 ноября во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту. Горячая вода прорвала трубу, подмыла грунт, тот провалился и образовалась парящая яма. Мимо проходили несколько школьников, под одним из них грунт провалился, и 11-летний мальчик упал в кипяток.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», ребенка госпитализировали с ожогами 30% ног. В настоящее время мальчик находится в больнице.

По предварительным данным, авария ситуация произошла на теплосети, входящей в дом. На место ЧП выезжали представители мэрии и прокуратуры.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», – рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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