В Челябинске грабитель, убегавший из магазина с бутылкой, ударил ножом сделавшего ему замечание прохожего

В Челябинске полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения и грабеже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 17 ноября в магазине известной торговой сети, расположенном по улице Худякова.

Наведавшемуся сюда горожанину приглянулась бутылка коньяка стоимостью 2,5 тысячи рублей. Платить за алкоголь южноуралец не желал, а потому, схватив емкость и оттолкнув продавца, он попытался скрыться. Охранник торговой точки настиг убегающего на улице, но тот решил не сдаваться. На ситуацию обратил внимание 39-летний прохожий. Челябинец пристыдил грабителя, за что получил от того удар ножом в грудь. Пока охранник пытался помочь раненому, преступник скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место ЧП полицейские выяснили пути отхода грабители. Его при поддержке сотрудников ОМОН территориального управления Росгвардии задержали уже у него дома. Им оказался 39-летний ранее трижды судимый, в том числе за аналогичное преступление, горожанин.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Кроме того, после оценки тяжести причиненного вреда здоровью прохожего, следственными органами СКР будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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