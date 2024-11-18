Эксперты назвали самые популярные сайты фриланса у челябинцев

Все больше жителей Южного Урала отдают предпочтение гибкому графику работы и возможности трудиться из дома. По итогам октября интернет-трафик на сайты фриланса в регионе вырос почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщают аналитики МегаФон со ссылкой на обезличенные данные абонентов.

Наиболее популярной платформой для поиска заказов у челябинцев является Behance – на нее приходится более 60% от всего использованного объема данных на тематических сайтах. В тройку лидеров также вошли биржа FL и фриланс-маркетплейс Kwork, которые занимают доли по 17% и 16% соответственно.

Жители региона предпочитают выполнять свои рабочие задачи в будние дни – преимущественно в понедельник. Именно на первый день недели приходится максимальный объем трафика передачи данных. А вот отдыхать от удаленной работы южноуральцы любят, как и офисные сотрудники, в выходные. Самым активным месяцем для удаленных работников с начала этого года стал январь.

Чаще всего ресурсами для фрилансеров интересуются челябинцы в возрасте от 25 до 34 лет, на них приходится 47% переданных данных. Женщины обеспечивают 51% трафика, мужчины – 49%.

«У южноуральцев есть отличная возможность заниматься фрилансом из любого места. Мы стремимся обеспечить комфортные условия для наших абонентов вне зависимости от того, где они работают. Для этого мы проводим модернизацию существующего телеком-оборудования и запускаем новые станции связи. Так, с начала года обновление коснулось более 500 объектов по всему региону. В частности, работы были проведены в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Миассе, Златоусте, Чебаркуле и других населённых пунктах», – рассказал директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube