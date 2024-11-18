В Магнитогорске школа и родители заплатят подростку за избиение в раздевалке

В Челябинской области суд вынес приговор по делу об избиении школьника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью подростка.

В марте текущего года два ученика 6 класса городского лицея во время урока физкультуры поссорились в раздевалке с одноклассником и избили его. С сотрясением головного мозга мальчика доставили в больницу, где он проходил лечение в течение двух недель.

Суд установил, что конфликт между учащимися и получение травмы ребенком произошли из-за ненадлежащего контроля за поведением учащихся со стороны образовательного учреждения.

В итоге судья взыскал с лицея в счет компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. С родителей несовершеннолетних, избивших одноклассника, – по 5 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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