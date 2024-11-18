В одном из дворов Челябинска молотками расколотили иномарку

В одном из дворов Челябинска в ночь на понедельник молотками разбили Mitsubishi Outlander.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на территории дома №91 по улице Новороссийской. Дом расположен буквально в двух шагах от озера Смолино, и гуляющие по набережной часто использовали двор, как туалет, особенно по вечерам и ночам.

Семья, которой принадлежит разбитая машина, активно выступала за то, чтобы двор огородили, и входила в инициативную группу по сбору средств для установки забора. Некоторые жильцы дома сбрасываться на ограждение не хотели и даже обращались в полицию. По мнению владельцев поврежденного Mitsubishi, эти соседи могли инициировать разборки. Другие варианты им на ум не приходят.

Отметим, что момент нападения на Outlander зафиксировала камера наблюдения: громил было двое. Разбив машину, они быстро убежали в сторону, где, по словам жильцов дома, расположена открытая калитка. Автомобили, припаркованные рядом, не пострадали. Из чего можно сделать вывод, что громилам была нужна определенная машина. Владельцы обратились в полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

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