Челябинец набросился на незнакомца с битой

Сотрудники полиции Челябинска задержали подозреваемого в избиении бейсбольной битой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о том, что у дома по улице Захаренко неизвестный нанес телесные повреждения 25-летнему мужчине, поступило в отдел полиции «Курчатовский».

Выяснилось, что компания горожан отдыхала в одном из близлежащих баров. Один из них, 29-летний челябинец, поссорился с другим посетителем. Выяснить отношения решили на улице.

Здесь-то и оказалось, что у челябинца есть не только острый язык и кулаки, но еще и бита. В итоге его 25-летнего оппонента увезли в больницу с множественными переломами черепа и лицевых костей.

Безработного, ранее не судимого 29-летнего местного жителя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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